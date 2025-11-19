Амирасланов: Госбюджет на следующий год имеет социальную направленность

Государственный бюджет на 2026 год, как и в предыдущие годы, имеет социальную направленность.

Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Междлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он сообщил, что за счет обязательного медицинского страхования будут реализованы еще восемь государственных программ - по туберкулезу, сахарному диабету, хронической почечной недостаточности, рассеянному склерозу и еще по четырем направлениям. Амирасланов также отметил, что обязательное медицинское страхование должно включать в себя лечение онкологических заболеваний, а также ряд жизненно важных операций. Он добавил, что обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами остается одним из наиболее ожидаемых решений.

Амирасланов напомнил, что низкий уровень первичной медпомощи и нехватка врачей в регионах остаются серьезной проблемой: "В этой связи в парламенте были проведены слушания и выбран пилотный район. Существует острая необходимость в расширении деятельности в этой области".

Председатель парламента Сахиба Гафарова сообщила, что готовится крупный пакет мер для решения проблемы нехватки врачей и других связанных вопросов, и он будет реализован в ближайшее время.