Американский посредник рассчитывает на встречу президентов Армении и Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев могут встретиться в течение этого года, заявил сопредседатель минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию от США Джеймс Уорлик, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Наша цель - организовать встречу президентов. Надеемся, что позднее в этом году состоится встреча президентов", - сказал Дж.Уорлик в понедельник на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, всеобъемлющего решения карабахского конфликта не может быть, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

"Для решения статуса Нагорного Карабаха необходимо свободное волеизъявление народа. Но пока что ничего не согласовано. Один из элементов урегулирования - возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха. Это один из пунктов переговоров", - отметил американский дипломат.

Дж.Уорлик также заявил, что решение карабахского конфликта предполагает возвращение беженцев и вынужденных переселенцев.

"Кроме того, должны быть прочные гарантии безопасности. С точки зрения международной безопасности это означает размещение международных миротворцев. Но мы должны еще рассмотреть, что из себя должна представлять эта миссия и где должна быть размещена", - сказал он.

Дж.Уорлик также заявил, что не хотел бы, чтобы в регионе началась "опасная гонка вооружений".