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Американский конгрессмен почтил память жертв Ходжалинской трагедии

Американский конгрессмен почтил память жертв Ходжалинской трагедии Конгрессмен-республиканец Пол Госар, представляющий американский штат Аризона, в 30-ю годовщину Ходжалинского геноцида выступил в Конгрессе с речью в память о жертвах трагедии.
Внутренняя политика
26 февраля 2022 г. 14:04
Американский конгрессмен почтил память жертв Ходжалинской трагедии

Конгрессмен-республиканец Пол Госар, представляющий американский штат Аризона, в 30-ю годовщину Ходжалинского геноцида выступил в Конгрессе с речью в память о жертвах трагедии.

Как сообщает Report, в своей речи конгрессмен заявил, что все должны извлечь уроки из прошлого:

"Госпожа председатель, мое выступление посвящено памяти жертв Ходжалинской трагедии, которая произошла 26 февраля 1992 года, 30 лет назад. Я здесь, чтобы в очередной раз почтить память жертв этой исторической трагедии. Ходжалинская трагедия произошла во время конфликта Азербайджана с соседней Арменией. Мирные жители Ходжалинского района подверглись обстрелу. В результате погибли 613 мирных жителей, большое количество человек были ранены и взяты в заложники".

Конгрессмен отметил, что хотя и изменить случившееся уже невозможно, но нужно помнить о жертвах и напоминать миру, что обстрелы мирных жителей категорически недопустимы: "Мы должны извлечь уроки из прошлого. Соединенные Штаты поддерживают мир и помнят тех, кто погиб в Ходжалы, чтобы никого больше не постигла та же участь. Госпожа председатель, сегодня мы с глубокой скорбью поминаем жертв Ходжалы и будем помнить о них всегда".

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Версия на английском языке American congressman commemorates victims of Khojaly tragedy
Версия на азербайджанском языке Amerikalı konqresmen Xocalı faciəsinin qurbanlarını yad edib

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