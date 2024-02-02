Американская организация объявила итоги соцопроса в преддверии президентских выборов

Американская организация Oracle Advisory Group объявила результаты предварительного опроса общественного мнения о предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Американская организация Oracle Advisory Group объявила результаты предварительного опроса общественного мнения о предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как передает сотрудник Report, на пресс-конференции в Шуше представитель организации Джордж Бернбаум напомнил, что опрос проводился совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан для оценки предвыборной среды в Азербайджане.

По его словам, среди основных целей соцопроса – изучение готовности населения к голосованию, уровня участия граждан в политической жизни страны, а также общественного мнения о выборах.

"В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов из разных регионов Азербайджана.

На вопрос "Участвовали ли вы ранее в президентских выборах?" 34,9% респондентов ответили "Почти всегда". Еще 28,4% опрошенных выбрали вариант "Всегда", а 11,1% - "В основном". Это является хорошим показателем, свидетельствующем об активности населения на выборах" - заявил Бернбаум.

На вопрос "Как вы оцениваете общее направление пути, по которому идет Азербайджан?" 81,2% респондентов ответили, что Азербайджан движется в верном направлении, а 12,3% - в неверном.

Комментируя вопрос "Как бы вы оценили работу, проделанную нынешним президентом Ильхамом Алиевым?" 96% опрошенных ответили "отлично", 2,5% - "хорошо", 0,8% - "удовлетворительно".

На вопрос "Если бы президентские выборы проходили сегодня, за кого бы вы проголосовали?" опрошенные ответили следующим образом:

97% респондентов назвали кандидатуру Ильхама Алиева, 1,2% - Захида Оруджа, 0,7% - Фазиля Мустафы, 0,5% - Рази Нуруллаева, 0,3% - Гудрата Гасангулиева, 0,2% - Фуада Алиева и 0,1% - Эльшада Мусаева.

Результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют, что подавляющее большинство опрошенных довольны нынешним главой страны.

Кроме того, общественность воспринимает победу в Карабахе как значительный успех для Азербайджана. Так, 98,50% респондентов положительно ответили на вопрос: "Поддерживаете ли вы военные операции, проведенные для восстановления территориальной целостности Азербайджана?" Этот показатель свидетельствует о высоком национальном духе.