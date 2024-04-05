Алятской свободной экономической зоне предоставлен дополнительный земельный участок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Report, в документе, подписанном главой государства, говорится, что на основании части 3 Указа президента Азербайджана "О создании Свободной экономической зоны Алят и организации ее деятельности" от 22 мая 2020 года номер 1032, часть относящегося к государственному имуществу, расположенного на административных территориях Гарадагского района города Баку и Сальянского района и установленного в качестве территории Свободной экономической зоны Алят участка земли площадью 4312,56 гектара, указанного в плане землеустройства, составленного министерством экономики Азербайджана, передать уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования.

Согласно документу, министерству экономики Азербайджана и уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят необходимо решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.