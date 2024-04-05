О нас

Алятской свободной экономической зоне предоставлен дополнительный земельный участок

Алятской свободной экономической зоне предоставлен дополнительный земельный участок Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят.
Внутренняя политика
5 апреля 2024 г. 15:08
Алятской свободной экономической зоне предоставлен дополнительный земельный участок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Report, в документе, подписанном главой государства, говорится, что на основании части 3 Указа президента Азербайджана "О создании Свободной экономической зоны Алят и организации ее деятельности" от 22 мая 2020 года номер 1032, часть относящегося к государственному имуществу, расположенного на административных территориях Гарадагского района города Баку и Сальянского района и установленного в качестве территории Свободной экономической зоны Алят участка земли площадью 4312,56 гектара, указанного в плане землеустройства, составленного министерством экономики Азербайджана, передать уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования.

Согласно документу, министерству экономики Азербайджана и уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят необходимо решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ələt azad iqtisadi zonasına əlavə torpaq sahəsi verilib

Другие новости из категории

Определены однодневные нормы расходов на командировки за рубеж
Определены однодневные нормы расходов на командировки за рубеж
5 апреля 2024 г. 16:10
В Азербайджане увеличена сумма командировочных расходов
В Азербайджане увеличена сумма командировочных расходов
5 апреля 2024 г. 16:09
Хроника Западного Азербайджана: Территория Армении может сократиться до 10 тыс. кв. км
Хроника Западного Азербайджана: Территория Армении может сократиться до 10 тыс. кв. км
5 апреля 2024 г. 02:34
Госкомиссия: Заложенные Арменией мины препятствуют эксгумации останков в массовых захоронениях
Госкомиссия: Заложенные Арменией мины препятствуют эксгумации останков в массовых захоронениях
4 апреля 2024 г. 13:59
Из 26 зарегистрированных партий 25 представили финансовую отчетность в ЦИК
Из 26 зарегистрированных партий 25 представили финансовую отчетность в ЦИК
3 апреля 2024 г. 19:39
Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется 
Азербайджанская национальная консерватория реорганизуется 
3 апреля 2024 г. 18:09
На заседании Комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
На заседании Комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
3 апреля 2024 г. 17:05
Назначен новый советник министра науки и образования
Назначен новый советник министра науки и образования
3 апреля 2024 г. 16:33
Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
3 апреля 2024 г. 12:19
Судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания
Судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания
3 апреля 2024 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi