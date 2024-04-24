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Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству"

Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству"
Внутренняя политика
24 апреля 2024 г. 13:09
Аллахверан Исмаилов награжден орденом За службу Отечеству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил замначальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверана Исмаилова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в области обеспечения информационной безопасности в Азербайджанской Республике наградить Аллахверана Ибиш оглу Исмаилова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени", - говорится в тексте распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Allahverən İsmayılov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

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