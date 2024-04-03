Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в Азербайджане по его личному приглашению секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдульсаламом.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в Азербайджане по его личному приглашению генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдульсаламом.

Как сообщает Report, Пашазаде рассказал о вкладе Азербайджана в процесс межрелигиозного и межкультурного диалога и сотрудничества на международном уровне при глобальных инициативах и покровительстве главы государства Ильхама Алиева.

Он также проинформировал гостя о престижных мероприятиях международного значения, проводимых Азербайджаном в данной сфере.

В ходе беседы подчеркнуто значение межконфессионального диалога в исламском мире, и Азербайджан особо выделен в качестве успешного примера.

На встрече также обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между УМК и Советом мусульманских старейшин.