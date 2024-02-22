Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что роль СМИ в глобальном мирном процессе неоспорима.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что роль СМИ в глобальном мирном процессе неоспорима.

Как сообщает Report, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) выступил на 3-м Саудовском медиа-форуме, организованном министерством информации Саудовской Аравии и Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) в Эр-Рияде.

Председатель УМК и член совета директоров KAICIID шейх уль-ислам А. Пашазаде принял участие в качестве основного докладчика в панельной дискуссии высокого уровня, посвященной важности совместных усилий СМИ, политиков и религиозных лидеров в продвижении миростроительства и разнообразия в медиа-пространстве.