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Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе

Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что роль СМИ в глобальном мирном процессе неоспорима.
Внутренняя политика
22 февраля 2024 г. 13:18
Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что роль СМИ в глобальном мирном процессе неоспорима.

Как сообщает Report, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) выступил на 3-м Саудовском медиа-форуме, организованном министерством информации Саудовской Аравии и Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) в Эр-Рияде.

Председатель УМК и член совета директоров KAICIID шейх уль-ислам А. Пашазаде принял участие в качестве основного докладчика в панельной дискуссии высокого уровня, посвященной важности совместных усилий СМИ, политиков и религиозных лидеров в продвижении миростроительства и разнообразия в медиа-пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: Medianın qlobal sülh prosesində rolu danılmazdır

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