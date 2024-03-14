О нас

Аллахшукюр Пашазаде проинформировал посла США о деятельности УМК

Аллахшукюр Пашазаде проинформировал посла США о деятельности УМК Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с новоназначенным послом США в Азербайджане Марком Либби.
Внутренняя политика
14 марта 2024 г. 17:27
Аллахшукюр Пашазаде проинформировал посла США о деятельности УМК

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с новоназначенным послом США в Азербайджане Марком Либби.

Как сообщает Report, Пашазаде поздравив посла с назначением, пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе встречи глава УМК рассказал об атмосфере межрелигиозного сотрудничества и межконфессионального взаимопонимания в Азербайджане.

Он отметил, что представители различных религий и конфессий мирно сосуществуют в Азербайджане, а также рассказал о деятельности УМК.

Посол США в свою очередь назвал важной роль религиозных лидеров в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfiri: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasında dini liderlərin rolu mühümdür

Другие новости из категории

МИД: Резолюция Европарламента - яркий пример двойных стандартов в отношении Азербайджана
МИД: Резолюция Европарламента - яркий пример двойных стандартов в отношении Азербайджана
14 марта 2024 г. 11:10
Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно
Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно
13 марта 2024 г. 19:45
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях
ФотоСостоялось очередное заседание Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях
13 марта 2024 г. 19:42
Азербайджанский и чешский вузы намерены внедрить программу двойного диплома
ФотоАзербайджанский и чешский вузы намерены внедрить программу двойного диплома
13 марта 2024 г. 19:39
В Азербайджане подготовлен обширный сейсмический каталог Кавказского региона
В Азербайджане подготовлен обширный сейсмический каталог Кавказского региона
13 марта 2024 г. 18:30
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
13 марта 2024 г. 16:56
Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
13 марта 2024 г. 16:52
В Азербайджане обсуждают вопрос о присвоении статуса многодетных семьям с 3 детьми
В Азербайджане обсуждают вопрос о присвоении статуса "многодетных" семьям с 3 детьми
13 марта 2024 г. 16:07
Международный аэропорт Нахчыван передан в ведение AZAL
Международный аэропорт "Нахчыван" передан в ведение AZAL
13 марта 2024 г. 13:11
Назначен начальник Главного управления паспортов, регистрации и миграции
Назначен начальник Главного управления паспортов, регистрации и миграции
13 марта 2024 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi