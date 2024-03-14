Аллахшукюр Пашазаде проинформировал посла США о деятельности УМК

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с новоназначенным послом США в Азербайджане Марком Либби.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с новоназначенным послом США в Азербайджане Марком Либби.

Как сообщает Report, Пашазаде поздравив посла с назначением, пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе встречи глава УМК рассказал об атмосфере межрелигиозного сотрудничества и межконфессионального взаимопонимания в Азербайджане.

Он отметил, что представители различных религий и конфессий мирно сосуществуют в Азербайджане, а также рассказал о деятельности УМК.

Посол США в свою очередь назвал важной роль религиозных лидеров в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.