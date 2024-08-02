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Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международной конференции в Мекке

Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международной конференции в Мекке Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международной конференции в Саудовской Аравии.
Внутренняя политика
2 августа 2024 г. 13:46
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международной конференции в Мекке

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международной конференции в Саудовской Аравии.

Об этом Report сообщили в УМК.

А.Пашазаде отправится в Саудовскую Аравию по приглашению министра по делам ислама, призыва и наставления этой страны Абдуллатифа бин Абдулазиза Аль аш-Шейха для участи в конференции на тему "Роль учреждений по делам вакфов и ислама в укреплении принципов умеренности".

Глава УМК выступит с докладом на конференции, которая пройдет 4-5 августа в городе Мекке.

В рамках визита запланированы встречи А.Пашазаде с официальными лицами Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Səudiyyə Ərəbistanına səfərə gedir

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