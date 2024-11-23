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Аллахшукюр Пашазаде примет участие в 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Аллахшукюр Пашазаде примет участие в 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправится в Португалию для участия в 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет 26-27 ноября в городе Кашкайш.
Внутренняя политика
23 ноября 2024 г. 13:05
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправится в Португалию для участия в 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет 26-27 ноября в городе Кашкайш.

Как сообщили Report в УМК, визит состоится 25 ноября по приглашению верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

В рамках форума, посвященного теме "Единство в мире - восстановление доверия, переосмысление будущего", шейх уль-ислам выступит на первом пленарном заседании, посвященном двадцатилетию Альянса, а также на "Глобальной конференции по защите религиозных объектов".

В форуме также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

27 ноября А.Пашазаде будет участвовать в первом заседании Совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) в новом составе в Лиссабоне.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə BMT Sivilizasiyalar Alyansının 10-cu Qlobal Forumunda iştirak edəcək

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