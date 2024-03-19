О нас

Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ

Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ Праздник Новруз в этом году еще более ценен и знаменателен тем, что отмечается в священный для мусульман месяц Рамазан.
Внутренняя политика
19 марта 2024 г. 13:45
Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ

Праздник Новруз в этом году еще более ценен и знаменателен тем, что отмечается в священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде народу Азербайджана по случаю праздника Новруз.

"Поздравляю наш народ с праздником Новруз, желаю счастья каждой семье, процветания и мира каждому дому. Молю Всевышнего о Его милости и милосердии к нашему народу", - говорится в тексте поздравлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Самое важное

Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi