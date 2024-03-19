Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ

Праздник Новруз в этом году еще более ценен и знаменателен тем, что отмечается в священный для мусульман месяц Рамазан.

Праздник Новруз в этом году еще более ценен и знаменателен тем, что отмечается в священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде народу Азербайджана по случаю праздника Новруз.

"Поздравляю наш народ с праздником Новруз, желаю счастья каждой семье, процветания и мира каждому дому. Молю Всевышнего о Его милости и милосердии к нашему народу", - говорится в тексте поздравлении.