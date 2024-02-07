Аллахшукюр Пашазаде посетит Объединенные Арабские Эмираты

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили Report в УМК, визит состоится по приглашению генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мухаммеда Абдельсалама.

А.Пашазаде примет участие в 17-м заседании Мусульманского совета старейшин в Абу-Даби. Ожидается выступление шейх уль-ислама на заседании совета, в котором он затронет актуальные вопросы, волнующие исламский мир.

На заседании также будет обсуждаться вопрос об участии Мусульманского совета старейшин на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), которая состоится в этом году в Азербайджане.

В рамках визита запланированы встречи председателя УМК с членами Мусульманского совета старейшин, представляющими разные страны.