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Аллахшукюр Пашазаде посетит ОАЭ

Аллахшукюр Пашазаде посетит ОАЭ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 4 ноября отправится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Внутренняя политика
3 ноября 2023 г. 13:26
Аллахшукюр Пашазаде посетит ОАЭ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 4 ноября отправится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в Конференции ООН по изменению климата (COP 28) на тему "Единство совести: солидарность религиозных лидеров во имя планетарного возрождения".

Конференция пройдет 6-7 ноября в Абу-Даби и посвящена оценке климатического кризиса с духовной точки зрения, а также демонстрации совместной ответственности различных религий за сохранение, спасение планеты Земля, которая является нашим общим домом.

В рамках мероприятия ожидаются встречи А.Пашазаде с религиозными лидерами.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə BƏƏ-yə səfərə yola düşür

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