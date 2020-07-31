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Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы

Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы Вместо этого можно помогать сиротам, нуждающимся
Внутренняя политика
31 июля 2020 г. 18:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Report

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не смогли совершить в этом году хадж. С соизволения Всевышнего, в последующем мы совершим паломничество, чтобы принести жертву в священных местах".

Как передает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.  

Он отметил, что из-за пандемии праздничные намазы временно приостановлены: "Однако свои молитвы, обряды мы совершаем дома, с семьей".

По мнению председателя УМК, на Гурбан-байрамы не обязательно, чтобы каждый резал жертвенное животное: "Вместо этого можно помогать сиротам, нуждающимся".

А.Пашазаде поздравил с Гурбан-байрамы все кавказские народы, мировую общественность, мусульман, в том числе азербайджанских мусульман: "Желаю им от Всевышнего счастья, чтобы он помог укреплению нашей страны, хранил главу государства".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: “Qurban bayramında hər bir insanın qurban kəsməsi vacib deyil”

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