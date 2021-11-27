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Али Нагиев встретился с главой Финансовой гвардии Италии

Али Нагиев встретился с главой Финансовой гвардии Италии Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Джузеппе Дзафарана.
Внутренняя политика
27 ноября 2021 г. 17:42
Али Нагиев встретился с главой Финансовой гвардии Италии

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Джузеппе Дзафарана.

Как сообщает Report, об этом заявили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В ходе беседы было выражено удовлетворение установлением тесных связей между двумя странами в результате усилий глав государств и нынешним уровнем дружественных отношений, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества.

На встрече были проведены широкие обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX rəisi İtaliyanın Maliyyə Qvardiyasının baş komandanı ilə görüşüb

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