    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 10:25
    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов

    Сегодня общественности будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов, личности которых идентифицированы.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

    По его словам, после завершения соответствующих расследований и юридических процедур также будет предоставлена информация о 50 пропавших без вести шехидах.

    Bu gün şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş daha 14 itkin-şəhidin adları ictimaiyyətə açıqlanacaq
    Ali Naghiyev: Names of 14 more missing martyrs to be made public today

