Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов
Внутренняя политика
- 09 октября, 2025
- 10:25
Сегодня общественности будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов, личности которых идентифицированы.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
По его словам, после завершения соответствующих расследований и юридических процедур также будет предоставлена информация о 50 пропавших без вести шехидах.
