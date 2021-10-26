Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана

"В настоящее время важно объединить усилия по противодействию угрозам безопасности нашей республики".
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".
Он рассказал об эффективной и скоординированной борьбе соответствующих структур с возможными рисками.
Глава СГБ подчеркнул, что несмотря на призывы Азербайджана к миру, после Отечественной войны по-прежнему наблюдаются деструктивные действия сил, не желающих мириться с реальной ситуацией в регионе, питающих реваншистские идеи: "Не способные принять сложившуюся ситуацию, негативные элементы в Армении постоянно ведут пропаганду против нашей страны, пытаются посеять раздор между проживающими в Азербайджане народами, стремятся к обострению отношений между соседними государствами и нашей республикой. Соответствующие государственные органы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева внимательно следят за возможными провокациями армян против нашей страны и принимают адекватные меры".