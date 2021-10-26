Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана

"В настоящее время важно объединить усилия по противодействию угрозам безопасности нашей республики".

"В настоящее время важно объединить усилия по противодействию угрозам безопасности нашей республики".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".

Он рассказал об эффективной и скоординированной борьбе соответствующих структур с возможными рисками.

Глава СГБ подчеркнул, что несмотря на призывы Азербайджана к миру, после Отечественной войны по-прежнему наблюдаются деструктивные действия сил, не желающих мириться с реальной ситуацией в регионе, питающих реваншистские идеи: "Не способные принять сложившуюся ситуацию, негативные элементы в Армении постоянно ведут пропаганду против нашей страны, пытаются посеять раздор между проживающими в Азербайджане народами, стремятся к обострению отношений между соседними государствами и нашей республикой. Соответствующие государственные органы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева внимательно следят за возможными провокациями армян против нашей страны и принимают адекватные меры".