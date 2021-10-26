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Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана

Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана "В настоящее время важно объединить усилия по противодействию угрозам безопасности нашей республики".
Внутренняя политика
26 октября 2021 г. 11:20
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана

"В настоящее время важно объединить усилия по противодействию угрозам безопасности нашей республики".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".

Он рассказал об эффективной и скоординированной борьбе соответствующих структур с возможными рисками.

Глава СГБ подчеркнул, что несмотря на призывы Азербайджана к миру, после Отечественной войны по-прежнему наблюдаются деструктивные действия сил, не желающих мириться с реальной ситуацией в регионе, питающих реваншистские идеи: "Не способные принять сложившуюся ситуацию, негативные элементы в Армении постоянно ведут пропаганду против нашей страны, пытаются посеять раздор между проживающими в Азербайджане народами, стремятся к обострению отношений между соседними государствами и нашей республикой. Соответствующие государственные органы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева внимательно следят за возможными провокациями армян против нашей страны и принимают адекватные меры".

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Версия на английском языке Security boss: Abominable elements in Armenia trying to sow discord among various ethnicities living in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: "Ermənistandakı mənfur ünsürlər Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların arasında nifaq toxumu səpməyə çalışır"

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