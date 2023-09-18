Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов

"Накануне этой конференции нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, в том числе 9 военнослужащих и 1 гражданского лица".

"Накануне этой конференции нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, в том числе 9 военнослужащих и 1 гражданского лица".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на международной конференции "Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести".

Глава СГБ сообщил, что среди них и Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, являвшийся сотрудником СГБ: "Он возглавлял разведывательную группу, был ранен и без вести пропал 26 января 1992 года в ходе боев в селе Дашалты".