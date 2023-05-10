Али Нагиев: Гейдар Алиев в период работы в КГБ АзССР провел много успешных оперативных разработок

"В период работы в КГБ Азербайджанской ССР Гейдар Алиев провел много успешных оперативных разработок. Среди них можно назвать такие, как "Натуралист", "Дуэль", "Ахито" и другие, которые могут считаться шедеврами контрразведывательной деятельности".

"В период работы в КГБ Азербайджанской ССР Гейдар Алиев провел много успешных оперативных разработок. Среди них можно назвать такие, как "Натуралист", "Дуэль", "Ахито" и другие, которые могут считаться шедеврами контрразведывательной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в интервью “Xalq qəzeti".

А.Нагиев отметил, что сегодня в носящей имя Гейдара Алиева Академии СГБ эти оперативные разработки изучаются будущими сотрудниками:

"При близком знакомстве со всеми документами относительно этих разработок можно заметить прочерк и профессионализм опытного контрразведчика Гейдара Алиева.

Составленные им оперативные планы по проводимым разработкам являются воплощением его дальновидности, аналитических способностей. Об этом однозначно заявляют сотрудники-ветераны, некогда работавшие вместе с Гейдаров Алиевым и хорошо знающие его стиль работы, а также другие лица, чьи пути в период службы пересеклись с этой гениальной личностью. Вышесказанное характеризует Гейдара Алиева как профессионального офицера безопасности как внутри страны, так и за ее пределами".