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Али Нагиев: Гейдар Алиев в период работы в КГБ АзССР провел много успешных оперативных разработок

Али Нагиев: Гейдар Алиев в период работы в КГБ АзССР провел много успешных оперативных разработок "В период работы в КГБ Азербайджанской ССР Гейдар Алиев провел много успешных оперативных разработок. Среди них можно назвать такие, как "Натуралист", "Дуэль", "Ахито" и другие, которые могут считаться шедеврами контрразведывательной деятельности".
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:55
Али Нагиев: Гейдар Алиев в период работы в КГБ АзССР провел много успешных оперативных разработок

"В период работы в КГБ Азербайджанской ССР Гейдар Алиев провел много успешных оперативных разработок. Среди них можно назвать такие, как "Натуралист", "Дуэль", "Ахито" и другие, которые могут считаться шедеврами контрразведывательной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в интервью “Xalq qəzeti".

А.Нагиев отметил, что сегодня в носящей имя Гейдара Алиева Академии СГБ эти оперативные разработки изучаются будущими сотрудниками:

"При близком знакомстве со всеми документами относительно этих разработок можно заметить прочерк и профессионализм опытного контрразведчика Гейдара Алиева.

Составленные им оперативные планы по проводимым разработкам являются воплощением его дальновидности, аналитических способностей. Об этом однозначно заявляют сотрудники-ветераны, некогда работавшие вместе с Гейдаров Алиевым и хорошо знающие его стиль работы, а также другие лица, чьи пути в период службы пересеклись с этой гениальной личностью. Вышесказанное характеризует Гейдара Алиева как профессионального офицера безопасности как внутри страны, так и за ее пределами".

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Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: "Heydər Əliyev Azərbaycan SSR DTK-də işlədiyi vaxtlarda çoxlu sayda uğurlu əməliyyatlar keçirib"

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