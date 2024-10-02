Али Нагиев: Азербайджан является сторонником мира на Южном Кавказе

Азербайджанская Республика в послевоенный период является сторонником мира на Южном Кавказе, мирного сосуществования, основанного на принципах добрососедства, и восстановления транспортных и экономических связей.

Азербайджанская Республика в послевоенный период является сторонником мира на Южном Кавказе, мирного сосуществования, основанного на принципах добрососедства, и восстановления транспортных и экономических связей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Али Нагиев на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

Он отметил, что некоторые центры силы в мире в настоящее время заинтересованы в усилении напряженности в регионе, и используют для этого такие методы, как милитаризация Армении, разжигание реваншизма и сепаратизма.

Председатель комиссии добавил, что Азербайджан настроен на взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в социально-экономической, политической, гуманитарной и других сферах в соответствии с нормами и принципами международного права, а также готов в короткие сроки подписать мирный договор с Арменией.

"Для этого официальный Ереван должен внести изменения в свою Конституцию и другие законодательные акты, в которых содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - сказал он.

Нагиев подчеркнул, что проблема пропавших без вести лиц касается не только Азербайджана, а имеет глобальный характер и должна быть рассмотрена соответствующими международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.