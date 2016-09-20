Али Керимли раскритиковал мусаватистов: Мы не просили, чтобы кто-то за нас объявлял о предстоящем митинге

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Мы не просили, чтобы кто-то за нас объявлял о предстоящем 24 сентября митинге".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Он напомнил, что некоторое время назад представители Национального совета обратились с письмом в Исполнительную власть Баку в связи с проведением митинга 11 и 17 сентября: "Национальный совет также направил в мэрию письмо в связи с митингом 4 сентября. Теперь я удивляюсь, почему никто не требует от нас объяснений за непроведение митинга 4 сентября?".

Председатель ПНФА признался, что пока митинги не обладали силой, способной подтолкнуть правительство на коренные политические и экономические реформы.

Отметим, что башган "Мусават" Ариф Гаджилы на проведенном партией 18 сентября митинге призвал участников акции поддержать предстоящий 24 сентября митинг Национального совета.

Что же касается Национального совета, он запланировал митинг на 24 сентября и обратился по этому поводу в ИВ Баку, однако затем заявил, что в указанный день акция проводиться не будет.