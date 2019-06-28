Али Керимли освобожден - ОБНОВЛЕНО-2

Председатель ПНФА Али Керимли был освобожден.

Как передает Report, А.Керимли сообщил журналистам, что ему было сделано предупреждение в связи с попыткой проведения незаконного шествия, после чего он был освобожден.

*** 14:08

Сегодня в Баку по решению Бинагадинского районного суда был арестован председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Как передает Report, он обвиняется в искусственном создании общественного недовольства, формировании движения сопротивления и подрыве стабильности в обществе.

*** 14:00

Председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли был задержан.

Как сообщает Report, А.Керимли отправился в штаб-квартиру партии "Мусават", чтобы присоединиться к марафону политических и общественных активистов.

В это время полиция задержала его.

Ожидается распространение официальной информации о задержании.