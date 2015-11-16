​Али Керимли обратится в суд для регистрации результатов съезда ПНФА

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Партия народного фронта Азербайджана продолжит борьбу в юридической плоскости. Если местные суды не удовлетворят наш иск, мы обратимся в Европейский суд".

Об этом заявил Report председатель Верховного Меджлиса Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гасан Керимов.

Он отметил, что сейчас ведутся консультации с юристами и сбор документов.

Г.Керимов отметил, что на членов партии никак не повлияет тот факт, что ПНФА не пройдет государственную регистрацию.

Рази Нуруллаев сообщил Report, что документы о результатах съезда руководимой им Партии народного фронта Азербайджана находятся в министерстве юстиции: "Нам не возвращали документы. Мы ожидаем, что ПНФА зарегистрируют. Наши дальнейшие шаги будут предприняты в зависимости от ответа, который мы получим".

Отметим, что министерство юстиции вернуло документы о результатах съезда руководимой Али Керимли Партии народного фронта Азербайджана. В министерстве сообщили, что Рази Нуруллаев также предоставил им документ под названием "Съезд доверия" ПНФА. Сторонам предложено решить спорный вопрос в судебном порядке.