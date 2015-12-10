Али Керимли обратился в суд в связи со съездом ПНФА

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1 для включения в государственный реестр результатов съезда партии, проведенного 27 сентября.

Об этом Report сообщил адвокат Фахраддин Мехдиев.

Он заявил, что исковое заявление представлено в суд 9 декабря.

Отметим, что министерство юстиции заявило о целесообразности обращения ПНФА в суд в связи со съездом, проведенным 27 сентября.

Министерство вынесло такое же решение в связи со съездом доверия, проведенным 18 октября бывшим заместителем Али Керимли Рази Нуруллаевым.

Р.Нуруллаев также обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 с тем же иском.