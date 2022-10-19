О нас

Али Гусейнли: Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне

Али Гусейнли: Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне "Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне".
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 11:33
Али Гусейнли: Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне

"Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал 19 октября во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных правозащитных институтов на тему "Роль омбудсменов и Национальных правозащитных институтов в сфере бизнеса и прав человека", приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

По его словам, в последние годы влияние бизнеса на реализацию прав человека, ответственность за нарушение прав превратились в серьезную тему изучения: "Аппарат омбудсмена за прошедшие 20 лет добился больших успехов в сфере защиты прав человека. Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена в формировании национального законодательства в связи с правами человека находится на высоком уровне. В то же время омбудсмен успешно сотрудничает и на международном уровне".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Huseynli: 'Cooperation between Parliament and Ombudsman's Office is at high level'
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: "Milli Məclislə Ombudsman Aparatı arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir"

Экслюзивные новости

Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi