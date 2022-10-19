Али Гусейнли: Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне

"Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне".

"Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена находится на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал 19 октября во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных правозащитных институтов на тему "Роль омбудсменов и Национальных правозащитных институтов в сфере бизнеса и прав человека", приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

По его словам, в последние годы влияние бизнеса на реализацию прав человека, ответственность за нарушение прав превратились в серьезную тему изучения: "Аппарат омбудсмена за прошедшие 20 лет добился больших успехов в сфере защиты прав человека. Сотрудничество между Милли Меджлисом и Аппаратом омбудсмена в формировании национального законодательства в связи с правами человека находится на высоком уровне. В то же время омбудсмен успешно сотрудничает и на международном уровне".