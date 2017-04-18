Али Гусейнли: Нет необходимости вносить изменения в законодательство НПО Азербайджана

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Если бы Евросоюз и Совет Европы с нами работали в деловой форме не 4 дня, а целый год, рекомендаций бы не было. В них нет конкретного замечания, его и невозможно найти. Есть общие рекомендации. Наше законодательство в связи с неправительственными организациями соответствует общим европейским стандартам, конвенции".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему соответствия европейским стандартам законодательства и практики Азербайджана в сфере неправительственных организаций заявил председатель комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса Али Гусейнли.

Он отметил, что система в Азербайджане может не соответствовать опыту некоторых стран: "Вы думаете в европейских странах есть электронная регистрация? Если бы при подготовке отчета пригласили представителей Милли Меджлиса как экспертов, они бы объяснили внедрение национальных законов. Принимая во внимание эти рекомендации, комитет правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса, не видит оснований для изменений в действующее законодательство. Вы должны это учитывать. Во время изменений в законодательство мы неоднократно встречались с неправительственными организациями. Мы знаем, с какими проблемами сталкиваются неправительственные организации. Мы знаем, что они сталкиваются с определенными проблемами при финансовых операциях, контактах с банками. Мы думаем над этими проблемами. Еще раз говорю, что не вижу необходимости обсуждать новшества в связи с законом. Изменения, которые мы сделали в законодательстве некоторое время назад, были связаны с обеспечением прозрачности. Если с внедрением закона есть какие-то недостатки, мы готовы вести обсуждения с национальными неправительственными организациями".

Отметим, что в рамках совместного проекта Евросоюза и Совета Европы "Диалог гражданского общества в Азербайджане" подготовлен отчет совместно с советом экспертов по законодательству НПО Конференции международных НПО Совета Европы. Там отмечены некоторые рекомендации".