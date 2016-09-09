Али Гусейнли: Есть такие структуры, которые под именем НПО занимаются отмыванием грязных денег

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Мы лишены получения гранта. Благодаря этим грантам мы осуществляли много работ".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на учредительном заседании "Платформы диалога правительственно-гражданского общества" заявила председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу.

Она отметила, что ограничена деятельность неправительственных организаций, получающих грант из-за границы: "Следует вынести решение в связи с этим".

Председатель комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса Али Гусейнли заявил, что в Азербайджане, также как и любой другой стране, существует механизм контроля над неправительственными организациями: "При внесении поправок в закон мы не стремимся ограничить деятельность какой-либо неправительственной организации. Мы стараемся, чтобы эта деятельность была прозрачной. Есть такие структуры, которые под именем НПО занимаются отмыванием грязных денег. Закон не создает проблемы для организаций, служащих гражданскому обществу. Во всех случаях этот вопрос будет обсужден, то есть мы постараемся, чтобы у организаций, служащих гражданскому обществу, не возникали проблемы".