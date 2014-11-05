Али Гусейнли: “Акции оппозиции не стоят того, чтобы во время них применять электрошок"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ “На самом деле, электрошок - это специальное современное средство. Электрошок применяется ввиду его безопасности". Об этом Report заявил председатель Комитета по правовой политике и государственному строю Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана Али Гусейнли, комментируя изменения в законе ММ "О полиции" относительно разрешения на использование электрошока полицией.

А. Гусейнли отметил, что электрошок используется как специальное средство во многих странах мира, таких как США, Франция, Германия, Россия, Сингапур, Малайзия.

"Что опаснее, огнестрельное оружие или электрошок?! К тому же, электрошок не был изобретен в Азербайджане. Его изобрели в цивилизованных странах, и сегодня он является цивилизованным оружием для полицейских. Согласно внесенным ММ изменениям в закон, электрошок разрешается использовать только в случаях, предусмотренных законом. Общество должно отнестись к этому нормально, оно так и делает. Электрошок - очень важное средство с точки зрения безопасности граждан".

А.Гусейнли иронично отреагировал на вопрос о слухах по поводу применения электрошока для разгона акций оппозиции: “Акции оппозиции не стоят того, чтобы во время них применять электрошок. На подобных акциях собираются самое большее 300-500 человек. Нет никакой необходимости вообще к ним что-либо применять. Представители оппозиции хотят подобными слухами привлечь к себе внимание, преувеличивая таким образом свои силы. В прошлый раз Исполнительная власть города Баку дала им разрешение на митинг и оппозиция его провела. Сколько было человек на этом митинге и что они там делали - все было видно невооруженным глазом. Но жаль, что там был поднят также флаг террористической группировки ИГИД".

А.Гусейнли добавил, что если в ходе какого-либо процесса, будь то митинг, или другое мероприятие, будет нарушен закон, то в соответствии с законодательством, в отношении правонарушителей может быть применен электрошок.