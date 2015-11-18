Али Гасанов: В отношении СМИ и журналистов, распространяющих ложную информацию, будут предприняты соответствующие меры

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджанской Республике обеспечены свобода слова и информации, право на получение, подготовку и распространение информации каждым, в том числе средствами массовой информации и журналистами. СМИ подготавливают и представляют общественности различную информацию, комментарии и анализ важных событий, происходящих в мире. Свобода слова и информации является важной составной частью создания гражданского общества в Азербайджане, в предстоящий период в нашей стране будут продолжены меры по укреплению независимости государственных СМИ".

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в связи с фактами злоупотребления в средствах массовой информации в последнее время.

Он с сожалением отметил, что в последнее время участились случаи злоупотребления СМИ условиями, созданными для их эффективной деятельности: "Особенно в интернет медиа-органах распространяется многочисленная информация о различных государственных структурах, их руководителях и сотрудниках, которая не соответствует действительности, является надуманной, пристрастной и даже имеет характер шантажа. В оборот целенаправленно выпускается надуманная информация о, якобы, "отстранении" от работы должностных лиц, "проверках" в руководимых ими структурах, "обысках" в их домах, "аресте", "сотрудничестве" с руководителями некоторых государственных структур, отстраненных от должностей, и т.п. Можно с уверенностью сказать, что СМИ, распространяющие такую информацию, стремятся таким образом увеличить свои тиражи и получить выгоду. Довожу до внимания, что деятельность подобного рода противоречит закону и порождает прямую правовую ответственность.

К сожалению, в некоторых случаях ведущие СМИ также тиражируют и доводят до своих читателей подобную дезинформацию. Ложная информация, размещенная в социальных сетях и на осуществляющих целенаправленную деятельность интернет-сайтах, без проверки и подтверждения подлинности публикуется на страницах этих серьезных медиа-органов.

Необходимо принять во внимание, что существующая ситуация наносит вред авторитету государственных органов, приводит к нарушению их рабочего графика и растерянности в обществе, и, в целом, негативно влияет на имидж Азербайджанского государства.

Считаем, что азербайджанские СМИ, журналисты должны всегда с ответственностью соблюдать требования существующего законодательства, не допускать случаев злоупотребления условиями, созданными для независимой деятельности СМИ. В настоящее время журналистские объединения, особенно Совет печати, должны предпринять действенные меры по устранению наблюдаемых негативных тенденций. В противном случае, в отношении СМИ и журналистов, осуществляющих противозаконную деятельность и распространяющих ложную информацию, будут предприняты соответствующие правовые меры".