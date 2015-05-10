Али Гасанов: Современное Азербайджанское государство является величайшим шедевром, созданным общенациональным лидером

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Весь азербайджанский народ отмечает 92-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и чтит его память.

Современное Азербайджанское государство является величайшим шедевром, созданным общенациональным лидером.

Как сообщает Report, эти слова сказал в беседе с журналистами помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов сообщил, что пока существует Азербайджанская Республика, азербайджанский народ, душа великого лидера будет возвышаться вместе с этим народом и государством: "Поэтому и сегодняшние мероприятия, наряду с начавшимися вчера торжествами по случаю Дня Победы, превратились во всенародные мероприятия, связанные с почтением памяти общенационального лидера".