Али Гасанов: Президент распорядился о создании специальной комиссии для обстоятельного расследования причин пожара

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Пожар на территории Бинагадинского района вызвал серьезную обеспокоенность президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Господин президент дал распоряжение соответствующим органам по поводу ликвидации последствий пожара и оказания пострадавшим всесторонней помощи. В настоящее время минздрав принимает меры по оказанию пострадавшим медицинской помощи".

Али Гасанов отметил, что президент страны распорядился о создании специальной комиссии для расследования деталей и причин пожаров, происшедших в двух жилых зданиях в Хатаинском и Бинагадинском районах: "Кроме того, будут расследованы вопросы выдачи сертификата соответствия на производство сгоревших облицовочных материалов, использования их в качестве облицовки жилых зданий, соблюдения при этом норм безопасности, структуры и лица, допустившие нарушение, будут строго наказаны. Будут приняты соответствующие меры в связи со зданиями, облицованными данными материалами".

По словам Али Гасанова, президент Ильхам Алиев выражает глубокое соболезнование семьям погибших в результате пожара граждан и поручил Исполнительной власти города Баку заняться организацией похорон и траурных мероприятий за государственный счет.

По словам А.Гасанова, в ближайшем будущем будут приняты все меры для предотвращения подобных случаев.