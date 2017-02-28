Али Гасанов: Президент дал поручение в связи с серьезным расследованием разрушения памятника Микаилу Мушфигу и наказанием виновных

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана Ильхам Алиев серьезно обеспокоен разрушением памятника Микаилу Мушфигу, являющемуся одним из ярких представителей азербайджанской литературы. Глава государства поручил соответствующим органам всесторонне расследовать этот вопрос и наказать виновных".

Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что за период президентства господина Ильхама Алиева капитально восстановлены десятки исторических и культурных памятников, возведены памятники Кара Караеву, Фикрету Амирову, Ниязи, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову и другим известным личностям Азербайджана: "Господин президент считает недопустимым самовольный снос строений, культурных памятников, имеющих историческое значение, без согласования с соответствующими органами согласно законодательству, а лица, совершившие такие действия, будут строго наказываться и впредь".