 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Али Гасанов: Президент дал поручение в связи с серьезным расследованием разрушения памятника Микаилу Мушфигу и наказанием виновных

    Глава государства серьезно обеспокоен разрушением памятника

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана Ильхам Алиев серьезно обеспокоен разрушением памятника Микаилу Мушфигу, являющемуся одним из ярких представителей азербайджанской литературы. Глава государства поручил соответствующим органам всесторонне расследовать этот вопрос и наказать виновных".

    Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

    Али Гасанов отметил, что за период президентства господина Ильхама Алиева капитально восстановлены десятки исторических и культурных памятников, возведены памятники Кара Караеву, Фикрету Амирову, Ниязи, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову и другим известным личностям Азербайджана: "Господин президент считает недопустимым самовольный снос строений, культурных памятников, имеющих историческое значение, без согласования с соответствующими органами согласно законодательству, а лица, совершившие такие действия, будут строго наказываться и впредь".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi