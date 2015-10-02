​Али Гасанов: Пресса должна предоставлять кандидатам в депутаты равные условия

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Пресса должна правильно анализировать избирательную атмосферу. То есть, интерес людей к этому процессу, обстановка в политических партиях должны доводиться до внимания общества. Азербайджанское общество справляется с этим".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Али Гасанов на прошедшем при организационной поддержке Администрации президента Азербайджана, Центризбиркома и Совета прессы семинаре-совещании на тему "Выборы в Милли Меджлис: роль и обязанности СМИ в предвыборном агитационном процессе".

Он заявил, что этот год - год парламентских выборов и каждые выборы организовываются при совместной деятельности определенных областей: "Со дня обретения Азербайджаном независимости было проведено около 15-ти выборов. В этом процессе обеспечены прозрачность и участие прессы. В целом, большинство выборов прошли в условиях прозрачности. Правда, некоторые недочеты были, никто от этого не застрахован. Это зависит от общественно-политической атмосферы и от созданного для выборов процесса".

А.Гасанов добавил, что сейчас в Азербайджане созданы все условия для выборов, являющихся правовым и политическим процессом: "Пресса полностью независима. Для наблюдения за процессом выборов журналистам достаточно предъявить удостоверение. Центризбирком полностью независим. Иногда к представленным ЦИК заключениям относятся скептически. Пресса должна держать во внимании и этот вопрос".

Он также добавил, что пресса должна предоставлять кандидатам в депутаты равные условия: "Нельзя ставить различий, даже если один из депутатов платит, а другой нет. Нужно соблюдать баланс".

А.Гасанов заявил, что власти Азербайджана через прессу изучают мнение оппонентов и общественности: "Никто не может сказать, что власти Азербайджана контролируют медиа. Мы стараемся добиться плодотворного сотрудничества с медиа".