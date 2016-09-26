Али Гасанов: После референдума в Азербайджане ожидаются серьезные реформы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "После референдума в Азербайджане ожидаются серьезные реформы и данный процесс уже начался".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

По его словам, президент Ильхам Алиев объявил 2016 год Годом реформ в стране: "Реформы уже начались. Азербайджан готовился к постнефтяному периоду, однако мы не ожидали, что он наступит так быстро. В соответствии с этим президент Ильхам Алиев незамедлительно выдвинул инициативу проведения реформ. На данный момент пакет реформ принят и их реализация начата.

Для этого мобилизованы все возможности, как административные, так и экономические и человеческие ресурсы. Поэтому одна из основных причин инициативы референдума заключается в проведении быстрых экономических реформ в Азербайджане в постнефтяной период, создании эффективной системы управления".

А.Гасанов подчеркнул, что если референдум, с одной стороны, связан с обязанностями, исходящими из развития Азербайджана, то с другой стороны, он связан с ожидаемыми Азербайджан обязанностями: "Быстрое экономическое, политическое управление и управление во всех сферах направлены на то, чтобы избежать задержек в развитии государства и добиться соответствия нашей экономики законам и требованиям постнефтяного периода, чтобы в результате этого мы смогли обеспечить хорошую и процветающую жизнь народу Азербайджана".