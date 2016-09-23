Али Гасанов: Отчет Мишеля Форста не отражает азербайджанских реалий, является предвзятым и носит заказной характер

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова дал интервью АЗЕРТАДЖ. Report предлагает данное интервью.

-Али муаллим, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст обнародовал отчет структуры, связанный с Азербайджаном. Каково Ваше отношение к отчету?



-Должен отметить, что Азербайджан постоянно активно сотрудничает с различными международными и зарубежными неправительственными организациями, и в этой области накоплен хороший опыт. И отношение к отчетам, подготовленным и распространенным ими в различное время в связи с теми или иными сферами в нашей стране, было различным. Объективные отчеты, отражавшие реальное положение вещей по существу, всегда обсуждались с данными структурами и при выявлении просчетов предпринимались реальные шаги по их устранению. Однако Азербайджан никогда не принимал документы, состоящие из субъективных суждений, основанные на предвзятых и несерьезных претензиях, и сегодня продолжает придерживаться своей принципиальной позиции.

Отмечу, что отчет любой международной организации, в особенности, такой высшей структуры, как ООН, должен готовиться независимо, быть сбалансированным, основываться на точных и проверенных фактах, в любой сфере должны учитываться как позитивные, так и негативные моменты. К сожалению, в докладе господина Мишеля Форста не был соблюден такой баланс, не исследованы выдвинутые претензии, в частности, факты, связанные с арестами, СМИ и НПО, не изучена и не учтена позиция властей Азербайджана. Суждения, нашедшие отражение в "отчетах" таких зарубежных НПО, как Freedom House, питающих негативное отношение к Азербайджану, как есть перенесены в данный документ.

Говоря о правах человека, специальный докладчик также должен был учесть нарушение прав более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане и включить это в документ. Однако с сожалением должен отметить, что проблема беженцев и переселенцев, считающаяся судьбоносным вопросом для нашей страны, осталась без внимания. Неслучайно, на пресс-конференции господин Форст, ссылаясь на свой мандат, заявил, что вообще не станет касаться армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского вопроса и его последствий. Это является очевидным показателем его отношения к Азербайджану и проармянской позиции. Речь здесь идет не об установленных мандатом полномочиях, а о негативном влиянии сложившегося в Азербайджане гуманитарного положения на общую ситуацию, и любое лицо, занимающееся вопросами международного права, в особенности, официальный представитель, выполняющий миссию докладчика ООН, должен был уделить внимание данному моменту.

Думаю, что в аналогичном отчете, связанном с Арменией, господин Форст попытается преподнести ситуацию в этой стране чуть ли не на уровне Швейцарии, Германии или Франции. Вызывает сомнение, что в этом отчете найдут отражение тотальное нарушение прав человека в Армении, давление на НПО и другие аналогичные вопросы.

Как и во многих вопросах, специальный докладчик допустил серьезную ошибку, утверждая об отсутствии диалога между правительством и сектором гражданского общества. Основная причина здесь в том, что господин Форст встретился в Азербайджане только с нужными ему НПО. А в отчетах этих НПО обычно скрывается информация о последовательной организации правительством встреч с представителями институтов гражданского общества, изучении их проблем и принятии мер для их решения. Касаясь замечаний, связанных с изменениями в законах, регулирующих работу НПО, должен отметить, что обеспечение прозрачности в деятельности институтов гражданского общества, в первую очередь, должно быть в интересах специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников.

Что касается вопроса об арестах, то суждения господина Форста дают основание сказать, что он вообще не ознакомился с характером преступлений и уголовными материалами. Если бы ознакомился, то не использовал в отношении лица, привлеченного к ответственности за конкретное преступное деяние, выражение "возбуждено уголовное дело за высказанные в интернете мысли". Это, по меньшей мере, вопрос профессионализма. Господин Форст также не возложил бы на правительство ответственность за ситуацию, сложившуюся вокруг тех или иных СМИ, столкнувшихся с финансовыми трудностями и прекративших в связи с этим свою деятельность. Вообще, в данном отчете и логике специального докладчика так много противоречий, неточностей, случаев искажения фактов, что все это ставит под серьезное сомнение компетентность господина Форста как эксперта.

Поэтому отчет специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мишеля Форста не отражает азербайджанских реалий, является предвзятым и носит заказной характер.

- Вы отметили, что доклад также носит заказной характер. В чем причина?

- Вы знаете, что Азербайджан является демократическим, правовым государством, все вопросы в стране регулируются в рамках закона, распределение власти обеспечивает баланс между законодательной, исполнительной и судебной властями. В Азербайджане обеспечены свобода слова и информации, собраний и другие свободы. Функционируют сотни СМИ, НПО, десятки политических партий, отличающиеся активностью в общественно-политических процессах, открыто высказывающих свою позицию.

26 сентября в Азербайджане состоится референдум, связанный с внесением дополнений и изменений в Конституцию. Конституционные реформы отражают интенсивные новшества, произошедшие в последние годы в политической, социально-экономической и правовой сферах. Эта инициатива направлена на совершенствование государственного управления, создание более широкой базы для защиты прав и свобод человека, углубление проводимых реформ и обеспечение их эффективности.

Поведение некоторых внешних кругов позволяет говорить о том, что силы, всякий раз активизирующиеся накануне событий, представляющих важное значение для нашего народа, берущие под прицел нашу страну, и на сей раз выказывают особое отношение к Азербайджану. Неслучайно, 20 сентября Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала свое предвзятое заключение в связи с референдумом. Обычно Венецианская комиссия не дает поспешных заключений относительно того или иного законопроекта и изучает мнение противоположной стороны. Однако на этот раз были нарушены все процедуры, связанные с проектом Акта референдума, и на основании запроса президента ПАСЕ всего лишь за две недели было подготовлено и распространено поспешное заключение. Тем самым азербайджанская сторона была лишена права высказать свою позицию. Сразу после Венецианской комиссии специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников обнародовал отчет, в котором взял Азербайджан под прицел, и, возможно, в предстоящие несколько дней другие организации и известная сеть зарубежных НПО выступят с какими-то заявлениями и обнародуют отчеты.

Считаю, что все это – составная часть процесса, управляемого из единого центра, и заказная кампания, преследующая цель повлиять на политическую позицию властей Азербайджана, волю народа. Не думаю, что эти попытки дадут какой-то эффект.

Власти Азербайджана выступают с позиции интересов народа, несут перед ним ответственность и строят свою политику на таких критериях, как устойчивое развитие, социальное благосостояние, укрепление государственности, безопасности, решение проблем в рамках национальных интересов и азербайджанский народ всесторонне поддерживает политику, проводимую президентом Ильхамом Алиевым, и идет за своим лидером. Поэтому все попытки, рассчитанные на то, чтобы заставить Азербайджан свернуть с правильного пути развития, обречены на провал.