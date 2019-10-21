Али Гасанов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Шамиль оглу Гасанов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Али Шамиль оглу Гасанов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости