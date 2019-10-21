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Али Гасанов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Гасанов освобожден от должности вице-премьера

Али Шамиль оглу Гасанов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

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