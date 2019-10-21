Али Гасанов освобожден от должности вице-премьера Азербайджана

Али Гасанов освобожден от должности вице-премьера

21 октября, 2019 16:36

https://report.az/storage/news/e024b8a2fa640076751533e4c836d5b8/f9386d05-25f6-4b09-ae21-7d2bcaf61f32_292.jpg Али Шамиль оглу Гасанов освобожден от должности заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева. Документ вступает в силу со дня его подписания.