Али Гасанов: Общенациональный лидер спас Азербайджан от уничтожения

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7 мая. REPORT.AZ/ При поддержке Госсовета по содействию и поддержке НПО при президенте Азербайджана состоялась научно-практическая конференция на тему "Гейдар Алиев и концепция развития Азербайджана".

Как сообщает Report, председатель Совета, депутат Азай Гулиев отметил, что жизнь и деятельность выдающегося сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева являют собой образец несгибаемости, борьбы и победы.

А.Гулиев подчеркнул, что изучение и доведение до широкой общественности созидательной работы Гейдара Алиева в области независимого государственного устройства является делом стратегической важности.

Завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Али Гасанов в своем выступлении поведал о роли Гейдара Алиева в обретении страной независимости:

"Память о Гейдаре Алиева навечно в душе каждого азербайджанца. Спасительная миссия Гейдара Алиева берет свое начало с 1993 года. Гейдар Алиев спас Азербайджан от уничтожения. Поэтому народ неизменно высоко чтит его заслуги. В то время началась гражданская война, во главе которой стояли авантюристы. Если б в 1993 году ему не удалось бы сплотить азербайджанцев, говорить о будущности страны не представлялось возможным. Общенациональный лидер обеспечил стабильность, опирающуюся на национальное единство. Еще будучи в Нахчыване, он выступил с призывом к интеллигенции. Общенациональный лидер призвал народ сплотиться. В то непростое время армяне начали оккупацию азербайджанских земель, встал вопрос "жизни и смерти" народа. Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном велики, он добился национального единения, внес огромный вклад в развитие республики".

Помощник президента напомнил, что в 1993 году пришедший к власти Гейдар Алиев руководствовался идеями АДР:

"В 1995 году был принят Конституционный акт. Состоялись выборы в парламент по многопартийной системе. Он мог бы выбрать и иную модель государственного управления, но избрал демократическое развитие государства. В период его правления началось бурное развитие страны во всех областях, рыночная экономика в Азербайджане связана с именем Гейдара Алиева. Гейдар Алиев всегда подчеркивал, что должны быть заложены здоровые основы экономики, в которой может быть представлен любой гражданин. Политический курс Гейдара Алиева успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Ныне Азербайджан – ведущая страна региона. Страна занимает ведущие позиции в индексах конкурентоспособности и инклюзивного развития. Нас ожидает светлое будущее".

Затем был показан короткометражный документальный фильм о Гейдаре Алиева, презентована песня в его честь.