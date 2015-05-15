Али Гасанов обнародовал детали встречи между властью и оппозицией

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы детали встречи между оппозицией и властью. Как сообщает Report, в заявлении, сделанном журналистам после встречи, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Али Гасанов сказал, что в отличие от предыдущих встреч, в повестку сегодняшнего заседания были включены предложения председателей политических партий и текущие вопросы: "Мы рассмотрели не только вынесенные на обсуждение вопросы, но также включили в повестку некоторые вопросы, беспокоящие председателей политических партий и их сторонников: "Председатели политических партий также направили президенту Ильхаму Алиеву обращение, связанное с освобождением группы заключенных. Кроме того, были обсуждены вопросы, касательно материального обеспечения партий, штабов, банковских кредитов и других социальных вопросов".

А.Гасанов заявил, что Летние Европейские игры нужны азербайджанскому народу: "Эти игры позволят Азербайджану представить миру нашу культуру, национальные ценности, общественно-политическое положение, экономическое развитие".

Напомним, что на встрече со стороны власти принимали участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Али Гасанов, заместитель заведующего отделом Тахир Сулейманов, завсектором отдела Эльман Пашаев, со стороны оппозиции на встрече присутствовали - председатель партии "Адалят" Ильяс Исмаилов, председатель Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) Араз Ализаде, председатель Демократической партии Азербайджана (АДП) Сардар Джалалоглу, председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФ) Мирмахмуд Миралиоглу, председатель партии "Беюк Гурулуш", депутат Фазиль Мустафа, генсек партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Сохраб Абдуллаев, председатель партии Гражданской солидарности (ПГС), депутат Сабир Рустамханлы, председатель партии Демократических реформ (ПДР), депутат Асим Моллазаде, председатель партии Граждан и развития (ПГР) Али Алиев, председатель партии "Беюк Азербайджан" (ПБА) Эльшад Мусаев, председатель партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, председатель партии Национальной независимости Азербайджана (ПННА) Юсиф Багирзаде, председатель партии Движения национального возрождения (ПДНВ), депутат Фарадж Гулиев, председатель партии Социального благоденствия (СБ), депутат Хангусейн Кязимли, председатель партии "Вахдат" Таир Керимли, председатель партии "Айдынлар" Гуламгусейн Алибейли и председатель партии "Умид", депутат Игбал Агазаде.