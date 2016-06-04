​Али Гасанов: Настало время создать Всемирный союз азербайджанских предпринимателей

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ “Настало время для создания Всемирного союза азербайджанских предпринимателей. Конференция союза также должна организовываться в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов на итоговом заседании IV Съезда азербайджанцев мира.

Он отметил, что создание такого союза представляет важность: "Президент Ильхам Алиев пригласил азербайджанских предпринимателей со всего мира в Азербайджан и призвал их инвестировать в экономику страны. Азербайджанцы мира должны интегрироваться в те общества, где они проживают. Таким образом, их деятельность активизируется, они получают известность в обществе. В зарубежных странах некоторые предприниматели способны финансировать предвыборные кампании кандидатов в парламент. Мы должны использовать их потенциал".