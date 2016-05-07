​Али Гасанов: Находящиеся в то время у власти силы не смогли объективно оценить сложившуюся ситуацию

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ “Азербайджан, имеющий удобное географическое расположение, известен как многонациональное и многоконфессиональное государство, обладающее богатыми мультикультуральными ценностями и традициями толерантности".

Как передает Report, об этом пишет помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своей статье, опубликованной в книге "Наследие Гейдара Алиева и мультикультуральные ценности".

А.Гасанов отмечает, что занятие мультикультурализмом важного места в истории древней государственности Азербайджана оказало значимое влияние на обогащение национально-этнических традиций проживающего на его территории населения и создало благоприятные условия для межкультурного диалога: "Приобретение Азербайджаном независимости в 1991 году не только стало причиной утверждения новых принципов политических и экономических отношений, но и создало широкие возможности для развития мультикультурализма в стране. В соответствии с требованиями периода одной из основных задач, стоящих перед государством, стало урегулирование мультикультуральных отношений, обеспечение объединения малочисленных народов, имеющих различную религиозную принадлежность и нравственно-культурные ценности, вокруг идеи независимой государственности. К сожалению, находящиеся в то время у власти силы не смогли объективно оценить сложившуюся ситуацию, и несостоятельность политического управления привела к росту этнического сепаратизма в отношении независимого государства, появлению угроз для мультикультуральных ценностей. Только после повторного прихода к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева начата реализация государственной политики на основе идеологии азербайджанизма, отвечающей интересам всех проживающих в стране малочисленных народов, обеспечивающей и обогащающей культурное многообразие".

А.Гасанов напомнил, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2016 год объявлен в стране годом мультикультурализма: "Все это является ярким выражением того, что нынешняя государственная политика страны основана на принципах толерантности".