Али Гасанов: На нынешнем этапе основная цель - компенсировать неизбежные негативные последствия девальвации новыми рыночными механизмами

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал интервью АЗЕРТАДЖ. Report предлагает данное интервью:

- Али муаллим, как известно, вчера Правление Центрального банка приняло решение о переходе маната в "режим плавающего курса". В связи с этим в обществе звучат различные мнения и аналитические суждения. Как по Вашему, чем продиктована необходимость данного решения, и как это отразится на последующих процессах в стране в данной сфере?

- Как вам известно, до вчерашнего дня власти Азербайджана предприняли все возможные шаги и меры для сохранения стабильности нашей национальной валюты. Несмотря на то, что большинство стран-производителей нефти, в том числе близкие торговые и экономические партнеры Азербайджана, страны СНГ, значительно раньше внесли изменения в свою денежную политику. Специалистам хорошо известно, за счет каких потерь обходится государству сохранение стабильности валюты путем вмешательства. Однако известно и то, что переход к "плавающему курсу" тоже обходится обществу не без потерь, приносит с собой целый ряд социально-экономических проблем, негативно отражается на внутренней жизни государства, общественном мнении. В последние дни в Азербайджане всем было известно, что процесс перехода к "плавающему курсу" достиг неизбежного предела, и Центральный банк вынужден считаться с этим. Вам известно, что мир уже давно переживает экономический кризис, в большинстве стран сокращаются национальное производство и доходы, обесцениваются валюты. Независимо от экономического могущества и потенциала, в большинстве стран - от одного из самых могущественных государств мира – Китая до небольших государств, - во всех странах национальная валюта стремительно обесценивается. Национальные валюты наших ближайших торговых партнеров – России, Турции, Ирана, Казахстана, Грузии и других давно уже были отпущены в "свободное плавание", что создавало проблемы нашим экономическим и торговым связям с ними.

Из-за стабильности и высокого курса маната внутреннее производство в Азербайджане постепенно падало. В такой ситуации либерализация курса маната была неизбежной. Однако азербайджанские власти пытались сделать процессы, могущие негативно отразиться на социальном положении населения, как можно более безболезненными, сдержать их. Но вы знаете, что наша страна является частью глобального мира, и нам пришлось идти в ногу с переживаемыми на планете экономическими процессами, адаптироваться к ним.

Хочу также отметить, что Азербайджан является нефтедобывающей страной, и такие страны, как наша, не могут не учитывать фактор резкого удешевления нефти, являющейся основным источником дохода государственного бюджета. С начала этого года нефть и нефтепродукты на мировых рынках подешевели втрое. Это соответственно означает, что нефтяные доходы Азербайджана тоже сократились втрое. В то время, как другие страны, основным источником доходов которых является нефть, в том числе наши ближайшие соседи, уже с начала этого года вынуждены были либерализовать курсы национальных валют, Центральный банк Азербайджана пытался долгое время компенсировать этот дефицит за счет собственных ресурсов. Однако постоянное регулирование данного процесса за счет валютных ресурсов могло в дальнейшем нанести еще более сильный удар по экономическому положению страны, так как всем понятно, что в ближайшее время цены на нефть на мировом рынке не повысятся. Естественно, этот процесс связан не только с объективными законами рынка, есть и субъективные причины, главной из которых являются американо-российские отношения. Всем, кто следит за событиями, понятно, что в условиях обострения геополитической конкуренции с Россией Соединенные Штаты для экономического ослабления соперника избрали политику искусственного влияния на цены на нефть на мировом рынке. Для этого Вашингтон вначале взял под контроль ОПЕК и различными способами ограничил возможности этой организации принимать решения, связанные с ценами. Вслед за этим Соединенные Штаты отменили 40-летний запрет на продажу нефти за рубеж. Поддержка Палатой представителей законопроекта об отмене данного запрета происходила на фоне стремительного падения цен на нефть на мировых рынках. Объяснить это решение экономическими законами невозможно, так как США приступили к продаже нефти не в тот момент, когда цены достигли рекордно высокой отметки – чуть ли не 150 долларов, а когда они опустились на рекордно низкий уровень – 37 долларов, что подтверждает: цель заключается, не столько в повышении экономического развития и производства, как указано в законопроекте, а сколько в регулировании таким путем цен. Наконец, одновременно с отменой запрета на продажу нефти Федеральная резервная система США повысила учетную ставку, что, укрепив позицию доллара, ослабила валюты других стран. Это еще более обесценило и без того подешевевшую нефть, в итоге доходы нефтедобывающих стран еще более сократились. Если учесть, что соседний с Азербайджаном Иран также готовится в следующем году вывести свою нефть на мировой рынок, то упорядочение данного процесса в ближайшее время представляется весьма сложным.

Словом, переживаемый в мире экономический кризис, либерализация национальных валют ближайших торговых партнеров Азербайджана плюс международная конъюнктура, резкое падение цен на нефть и пр. обусловили неизбежность последнего решения Центрального банка. Однако это не означает, что власти, пустив данный процесс на самотек, не используют никаких регулирующих механизмов. Наше правительство, в первую очередь, постарается сделать данный процесс максимально безболезненным для граждан, нуждающихся в социальной защите. В нынешних условиях будут предприняты все шаги для стимулирования внутреннего производства, полного устранения остающихся еще где-то других сфер теневой экономики – монополий, случаев коррупции, искусственного препятствования деятельности предпринимателей и пр. На нынешнем этапе основная цель - компенсировать неизбежные негативные последствия девальвации новыми рыночными механизмами. Пусть наши граждане будут уверены: власти Азербайджана примут все необходимые меры для этого.

- Недавно председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Крис Смит представил Конгрессу проект, связанный с применением некоторых санкций против Азербайджана. Как Вы расцениваете эту инициативу и какими Вам представляются ее перспективы?

- Знаете, в подходе к таким вопросам Азербайджан руководствуется официальной позицией государств-партнеров, а не отдельных проармянских политиков, и строит свою политику в соответствии с данной позицией. Этот враждебный шаг Криса Смита еще не означает позиции официальных представителей США и Белого дома. Этого конгрессмена хорошо знают в Азербайджане, нам прекрасно известно, что еще с 2000 года он регулярно выступал с проармянскими заявлениями и инициативами, пытался любыми способами бросить тень на отношения Азербайджана с США, вел себя в Конгрессе словно представитель Абовянской области Армении, а не Нью-Джерси, откуда был избран. Крис Смит является одним из многочисленных проармянских конгрессменов, которые из кожи вон лезут для признания США надуманного "геноцида армян". Только в этом году он неоднократно выступал с заявлениями о необходимости признания "геноцида", даже подписал соответствующую мольбу-обращение к Президенту США. Словом, я отношусь к подготовленному им проекту точно так же, как к репутации этого человека. Главное, что до сих пор официальный Вашингтон не придавал значения ни "геноциду армян", ни каким-либо инициативам К.Смита против Азербайджана. Поэтому не следует серьезно относиться к данному вопросу. Надеемся, что этот поступок Смита также будет отвергнут официальными представителями США, и данный проект войдет в историю как очередная неосуществленная мечта проармянских сил. На самом деле, политики, подобные Смиту, есть в любой стране. В Азербайджане тоже есть люди, считающие, что США подходят к нагорно-карабахскому конфликту с проармянской позиции, порой выступают против нашей страны с предвзятой позиции, находятся под влиянием армянской диаспоры и лобби. Они требуют от властей Азербайджана прекратить стратегическое партнерство с США, адекватно ответить на предвзятые подходы к нашей стране. Однако, как я отметил, мы заинтересованы в развитии отношений с США, так же, как и в связях со всеми другими странами, не допускаем, чтобы отдельные призывы нанесли ущерб двусторонним отношениям.

Но, естественно, если США официально поддержат этот предвзятый проект, поведутся на "игру" проармянских сил, то власти Азербайджана соответствующим образом отреагируют на это. Пусть никто в этом не сомневается.