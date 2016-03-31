​Али Гасанов: Мы должны довести события 31 марта до будущих поколений

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Геноцид 31 марта - это день, который должен привлечь внимание национальной элиты Азербайджана. Мы должны довести произошедшее до будущих поколений".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на презентации изданий Фонда развития науки, связанных с территориальными претензиями армян и агрессией Армении против Азербайджана.

По его словам, армяне на протяжении более 200 лет учиняли геноциды против азербайджанцев: "В Азербайджане каждый знает о геноциде 31 марта. Для оккупации азербайджанских территорий армяне прибегли к помощи реакционных кругов. Геноцид 31 марта был учинен армянами при поддержке великих держав, во главе с отрядом Шаумяна в Баку и других регионах были убиты десятки тысяч мирных граждан. В 1905-1918 годах были разрушены десятки азербайджанских сел. Впервые общенациональный лидер Гейдар Алиев довел геноцид 31 марта до официального уровня".

По словам А.Гасанова, осуществляемая Азербайджаном политика уже дает ощутимые результаты: "В последние годы в Азербайджане оказывается поддержка всем областям, включая развитие науки. При поддержке Фонда Гейдара Алиева и его руководителя, народного депутата Мехрибан Алиевой прошли многочисленные мероприятия. В рамках проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой кампании "Справедливость Ходжалы" проведена большая работа, мировое сообщество информируется о геноциде. В Азербайджане царит мультикультурализм и толерантность. Азербайджан демонстрирует миру пример совместного проживания многочисленных народов".