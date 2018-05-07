Али Гасанов: Количество пользователей соцсети в Азербайджане превышает 3 млн человек

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Повышение прозрачности в Азербайджане находится в центре реформ. Электронные услуги в стране расширяются, пресекаются факты коррупции".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По словам А.Гасанова, более 80% населения страны являются интернет-пользователями: "Количество пользователей соцсети превышает 3 000 000, количество сайтов, прошедших регистрацию с доменом "Az", - более 20 000. Действуют около 300 информационных и аналитических интернет-сайтов. Каждый может приступить к деятельности в медиа, путем приобретения домена. В стране законодательство о СМИ разработано в самой либеральной форме".