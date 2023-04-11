Али Гасанов и Джаваншир Пашазаде награждены орденом "Шараф"

Али Гасанов и Джаваншир Пашазаде награждены орденом "Шараф"

Али Шамиль оглу Гасанов за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане награжден орденом "Шараф".

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Али Шамиль оглу Гасанов за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане награжден орденом "Шараф". Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Другим распоряжением главы государства, Джаваншир Гуммат оглу Пашазаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана. Отметим, что 10 апреля А.Гасанову исполнилось 75 лет. 12 апреля Д.Пашазаде исполняется 70 лет. Подпишитесь на наш Telegram канал