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Али Гасанов и Джаваншир Пашазаде награждены орденом "Шараф"

Али Гасанов и Джаваншир Пашазаде награждены орденом "Шараф" Али Шамиль оглу Гасанов за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане награжден орденом "Шараф".
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 14:29
Али Гасанов и Джаваншир Пашазаде награждены орденом Шараф

Али Шамиль оглу Гасанов за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане награжден орденом "Шараф".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства, Джаваншир Гуммат оглу Пашазаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Отметим, что 10 апреля А.Гасанову исполнилось 75 лет. 12 апреля Д.Пашазаде исполняется 70 лет.

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Версия на азербайджанском языке Əli Həsənov və Cavanşir Paşazadə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

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