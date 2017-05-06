Помощник президента: Политика Азербайджана направлена на поощрение религиозно-этнического разнообразия, мультикультуральных ценностей

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане был объявлен "Год мультикультурализма", а в этом году – "Год исламской солидарности". Цель политики, проводимой Азербайджаном, заключается в том, чтобы добиться усиления диалога между народами, государствами, нациями несмотря на культурные и религиозные различия, исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Помощник президента подчеркнул, что проводимый в Баку IV Всемирный форум по межкультурному диалогу является наглядным подтверждением политики Азербайджана, направленной на поощрение религиозно-этнического разнообразия, мультикультуральных ценностей.

Али Гасанов, отметив, что Азербайджан осуществляет политику по развитию туризма, сказал: "Гости, члены делегаций, участвующие в этом форуме, являются потенциальными туристами. Они видят в Азербайджане развитие, стабильность, светскость, гостеприимство нашего народа и возвратившись в свои страны, расскажут об этом членам своих семей, друзьям. С этой точки зрения данное мероприятие имеет очень большое значение. Президент Азербайджана в своей речи на церемонии открытия Форума назвал приоритеты политики, обеспечившей высокий авторитет в регионе и на международной арене. Мысли, озвученные первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в своем выступлении на форуме, мнения, выраженные во время обсуждений в ходе панельных сессий доказывают, что Азербайджан выбрал правильный курс и уверенно продвигается на этом пути".