Али Гасанов: Азербайджанское государство не представляет свою внутреннюю жизнь без свободных медиа

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился с участниками проходящего в Баку заседания Совета Всемирного конгресса новостных агентств (NACO) и церемонии по случаю 95-летнего юбилея АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гендиректор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов выразил признательность членам Совета Всемирного конгресса новостных агентств и гостям, прибывшим в Баку по случаю 95-летнего юбилея агентства.



Аслан Асланов сказал, что в условиях, когда реформируется система международных отношений, значение информации приобретает более широкий, глобальный характер. "Мир меняется на наших глазах. И отнюдь не всегда он меняется так, как мы того желаем. Потому что у времени свои вызовы, и мы вынуждены реагировать на них. С этой точки зрения возникает множество вопросов, которые заботят всех нас, в особенности представителей классических, традиционных медиа. В то время, когда порой нарушаются правила игры, информация пиарного характера заполняет новостное пространство, на фоне волны революционных изменений современных технологий поиск ответов на эти вопросы возлагается на нас, как на производителей информации", - подчеркнул он.



Генеральный директор отметил: "Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы можем проводить обстоятельные обмены мнениями, широкие обсуждения как на весенней, так и на осенней сессиях Европейского альянса новостных агентств, на заседаниях Альянса информационных агентств стран Азии и Тихого океана, а также на Бакинском международном гуманитарном форуме, который привлек внимание и политиков, и деятелей науки, и представителей медиа, можно сказать, на всех континентах".



Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении приветствовал участников проходящего в Баку очередного заседания Совета Всемирного конгресса новостных агентств и руководителей информационных агентств стран ближнего и дальнего зарубежья, принимающих участие в юбилейной церемонии, посвященной 95-летию АЗЕРТАДЖ, в столице Азербайджана, имеющей древнюю историю и богатую культуру, демократические традиции.



Али Гасанов напомнил, что решение о проведении 5-го Всемирного конгресса новостных агентств в 2016 году в Баку было принято на 4-м Конгрессе структуры в ноябре 2013 года в столице Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияде. Он отметил, что на основании данного решения АЗЕРТАДЖ будет председательствовать в Конгрессе в 2016-2019 годах. Официальный представитель Администрации президента поблагодарил руководителей Совета Конгресса и агентств-участников за оказанное Азербайджану высокое доверие.



Али Гасанов констатировал, что одновременно с V Всемирным конгрессом новостных агентств, в 2016 году в Баку пройдет XVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). "OANA также является одной из влиятельных международных медиа-структур, созданных решением ЮНЕСКО. Решение о проведении очередной Генеральной Ассамблеи OANA в Азербайджане было принято в сентябре 2013 года на московском форуме. Мы расцениваем эти решения как еще одно подтверждение постепенного роста авторитета Азербайджанской Республики на международной арене, а также интеграции АЗЕРТАДЖ, являющегося национальным информационным агентством страны, в мировое информационное пространство", - отметил он.



Помощник президента по общественно-политическим вопросам сказал, что Азербайджан является страной, где исторически сливались Восток и Запад, цивилизации, страной, известной во все времена высокой толерантностью и гостеприимством. Азербайджан также является страной, где впервые на мусульманском Востоке 97 лет назад была создана парламентская демократическая республика, 142 года назад появился первый светский театр, 107 лет назад – первая опера, 140 лет назад началось издание первой газеты, а 95 лет назад стало функционировать первое национальное информационное агентство.



Созданная в Азербайджане демократическая республика пала в 1920 году в результате военной агрессии со стороны Советской империи. Азербайджан вынужден был 70 лет жить в составе Советской империи. В эти годы возможности прямого выхода нашей республики в мировое информационное пространство были равны нулю. Азербайджан не мог свободно доводить до мира свою культуру, исторические реалии. В эти годы сформировались традиции журналистики, соответствующие советской идеологии. Только после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году наши медиа стали интегрироваться под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в международное информационное пространство, пользоваться сформировавшимися в мире традициями журналистики, в стране появились свободные медиа. Для этого были проведены очень важные политические и правовые реформы, сформирована законодательная база. В 1998 году была отменена цензура над печатью. Спустя еще год принят Закон "О средствах массовой информации", отвечающий европейским стандартам.

В число этих демократических реформ входят также упразднение министерства, осуществлявшего функцию контроля за деятельностью печати, принятие законов "О телерадиовещании", "О получении информации" и другие меры. В 2008 году вступил в силу еще один важный правовой документ, связанный с медиа. В этом утвержденном Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева документе, именуемом "Концепция государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике", нашли отражение основные положения развития свободы мысли, слова и печати.

"Перечисляя все это, я хочу, чтобы у вас сложилось ясное представление о том, что ведется постоянная и целенаправленная работа по формированию в Азербайджане свободной, демократической, светской информационной среды. Сегодня азербайджанское государство не представляет свою внутреннюю жизнь без свободных медиа. В настоящее время медиа страны совершенно свободны и могут писать на любую тему, поднимают любой вопрос. Представьте себе, что в Азербайджане прошли регистрацию около 5 тысяч СМИ, выходят до 40 ежедневных, более 300 еженедельных и ежемесячных газет, свыше 100 журналов, функционируют 55 теле- и радиоканалов, многочисленные интернет-ресурсы, около 20 информационных агентств.

В стране совершенно свободен и вход в интернет. Даже в самом отдаленном регионе республики есть выход как на мобильные, так и другие интернет-каналы. Это одновременно создает условия для расширения сферы охвата социальных медиа в нашей стране. Число одних только пользователей Facebook приближается к полутора миллионам", - сказал Али Гасанов.

Официальный представитель Администрации президента отметил, что сегодня в происходящих в мире процессах глобализации перед современными медиа стоят важные задачи. "Они сталкиваются с определенными проблемами, в ряде случаев, я бы сказал, даже с серьезными, судьбоносными проблемами. Идет острая конкуренция. Конечно, конкуренция между медиа-структурами естественна. Но эта конкуренция должна проводиться на здоровой основе, быть направлена не на подрыв, а на дальнейшее обогащение принятых в мире ценностей.

К сожалению, в ряде случаев нам приходится сталкиваться с обратным. Даже очень влиятельные новостные агентства освещают происходящие в мире события в различных ракурсах, преподносят их в соответствии с определенным политическим интересом. В ряде случаев в медиа попадает непроверенная или предвзятая информация, либо информация заказного характера. А это наносит ущерб двусторонним отношениям на международной арене. Конечно, различные медиа-структуры, новостные агентства проводят свою информационную политику. Так оно и должно быть. Но объективность, беспристрастность, достоверность факта очень важны. Только в этом случае мы можем добиться всеобщего понимания, основанного на здравом смысле. Это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с такими угрозами, как политические противостояния, терроризм, сепаратизм, религиозный экстремизм, транснациональная преступность. Возможность получать объективную информацию позволяет людям правильно оценивать события, происходящие не только в своих странах, но и во всем мире", - подчеркнул он.

В заключение Али Гасанов пожелал успехов в проведении на этом авторитетном заседании эффективного диалога, поиске путей решения поставленных задач. "Будем рады видеть всех вас на предстоящем в 2016 году в Баку V Всемирном конгрессе новостных агентств", - сказал Али Гасанов.

Затем выступили президент Всемирного конгресса новостных агентств и Саудовского информационного агентства (SPA) Абдуллах ибн Фахд Аль-Хусейн, президент Европейского альянса новостных агентств, генеральный исполнительный директор британского агентства Press Association Клайв Маршал, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), генеральный директор российского агентства ТАСС Сергей Михайлов.



