Али Гасанов: Азербайджан считается наиболее обнадеживающим партнером в сфере удовлетворения спроса на энергоносители

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день Азербайджан вместе с Казахстаном и Туркменистаном, расположенным по другую сторону Каспия, считается наиболее выгодным и обнадеживающим партнером в сфере удовлетворения растущего спроса на энергоносители в Европе и обеспечения энергобезопасности в мире". Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Выступивший на конференции "Азербайджан в современном мире", посвященной 92-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Али Гасанов отметил, что один из основных рисков нефтегазового производства в Каспийском регионе, считающемся альтернативным источником энергии в мире, связан с транспортировкой энергоносителей на мировые рынки по безопасным и свободным маршрутам: "В этом смысле Азербайджан находится в более выгодном положении по сравнению с Казахстаном и Туркменистаном в сфере вывода на мировые рынки нефтегазовой продукции, произведенной Азербайджаном и его партнерами, диверсификации экспортных маршрутов. По сравнению с ними Азербайджана обладает более низким уровнем экспортного риска".

По его мнению, наличие таких трех трубопроводов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск мощностью 70 млн. тонн в год и газопроводов Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Астара-Иран и Баку-Россия мощностью 30-40 млрд. кубометров в год сводит геополитические риски Азербайджана и его партнеров в сфере энергоэкспорта к нулю: "Будучи одной из транзитных стран Евразии, Азербайджан расположен в центре торговых, энергетических и транспортных коммуникационных связей Востока и Запада. Эта позиция все более усиливается".