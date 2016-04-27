​Али Гасанов: Азербайджан - демократическое светское государство

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджан - демократическое светское государство. Правительство Азербайджана признает равные права граждан".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на панельном заседании на тему "Профессионализм прессы: Средства для организации сопротивления против пропаганды насильственного экстремизма" в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН.

"В Азербайджане действуют исламские, христианские, еврейские религиозные общины, к которым проявляется внимание на государственном уровне. Государство строит для них храмы. Хоть это и редкое явление в международном сообществе, однако является реальностью для нашей страны".