Али Асадов встретился со спикером парламента Молдовы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в стране с визитом спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в стране с визитом спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено, что азербайджано-молдавские дружеские отношения развиваются в различных направлениях.

Была выражена уверенность, что визит Игоря Гросу придаст импульс углублению двустороннего сотрудничества.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.